Procurada pelo FBI, mulher é presa na Índia após desaparecimento do filho de 6 anos nos EUA

Cindy Rodriguez Singh, de 40 anos, é investigada pela morte do filho Noel, de 6. Após o desaparecimento da criança, ela viajou dos Estados Unidos para a Índia, junto com o marido e os outros seis filhos. O caso teve início em 2023, quando Noel sumiu e Cindy afirmou que ele estava com o pai biológico no México. Isso foi desmentido pelo próprio pai da criança. A mãe também dizia a conhecidos que Noel estava "possuído por algo maligno", o que aumentou as suspeitas sobre seu envolvimento no desaparecimento. Após dois anos, Cindy foi localizada e capturada pela polícia local da Índia com a ajuda da Interpol e segue sob custódia nos Estados Unidos.



