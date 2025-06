Procurados por envolvimento com o tráfico de drogas são presos pela polícia em Osasco (SP)

A Polícia Militar de São Paulo prendeu dois homens por envolvimento com o tráfico de drogas em Osasco (SP). No primeiro caso, os policiais desconfiaram de um homem que caminhava com uma mochila e decidiram abordá-lo. Ao verificar os dados do suspeito, descobriram que ele era procurado pela Justiça. Dentro da mochila, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína. Pouco tempo depois, outro homem foi abordado, também em Osasco. Após a checagem, os policiais constataram que ele também tinha ligação com ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Ele também foi preso.



