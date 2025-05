Professora de pilates mandou mensagem para o marido horas antes de ser encontrada morta

A professora de pilates Larissa Leôncio Rodrigues foi encontrada morta no dia 22 de março, em um caso inicialmente registrado como morte suspeita. No entanto, investigações apontaram indícios de envenenamento por chumbinho. O marido, Luiz Antonio Garnica, e a sogra, Elisabeth Eugênio, estão presos e são os principais suspeitos. A polícia apura a hipótese de que Larissa tenha sido envenenada após consumir refeições preparadas pela sogra. Antes de morrer, ela enviou uma mensagem ao marido pedindo o divórcio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!