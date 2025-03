Professora exige que menino de 9 anos limpe o banheiro da escola; mãe diz que filho foi humilhado

Uma professora exigiu que um aluno de 9 anos limpasse um banheiro na Escola de Ensino Fundamental Ebeling, em Macomb, Illinois. A mãe do aluno relatou que ele voltou para casa visivelmente abalado após o incidente. Segundo ela, a diretora confirmou que o garoto foi instruído a usar uma toalha de papel para limpar xixi no chão por ser o último a utilizar o banheiro. A mãe expressou indignação e, agora considera mudar os filhos para outra instituição no próximo ano letivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!