Quadrilha que roubava carros de luxo em SP é desmantelada durante operação

Uma quadrilha especializada no roubo de carros Porsche foi desmantelada em São Paulo. Os carros pertenciam a frequentadores de uma casa noturna na zona sul. A polícia prendeu quatro alvos e deteve outros três suspeitos em flagrante, todos relacionados à quadrilha. Os suspeitos planejavam desmontar os carros para vender as peças no mercado paralelo, mas foram pegos graças aos rastreadores nos veículos.



