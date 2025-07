Quadrilha utiliza tecnologia para invadir condomínios em São Paulo

Três homens foram presos após invadirem um prédio no bairro Indianápolis, zona sul de São Paulo . Eles clonaram o cartão da garagem e entraram com um carro branco. Durante a ação, um comparsa distraiu o porteiro pelo interfone, fazendo perguntas para manter sua atenção longe das câmeras. Os criminosos arrombaram dois apartamentos e fugiram com objetos pessoais das vítimas. O porteiro, desconfiado, acionou a polícia. Um quarto suspeito conseguiu escapar.



