Queda de balão em Praia Grande (SC): entenda o que ocorreu

O presidente Lula lamentou o acidente com um balão em Santa Catarina, que deixou 8 mortos e 13 feridos. Durante o voo, um maçarico pequeno foi deixado no cesto, iniciando um incêndio. A Confederação Brasileira de Balonismo destacou a importância do treinamento adequado e diferenciou o balonismo esportivo do turístico. O Corpo de Bombeiros confirmou 21 pessoas a bordo.



