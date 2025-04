Queijeiro que corre de costas aceita desafio do Balanço Geral e enfrenta atletas profissionais em SP

Eduardo Lima, conhecido como Galeguinho, é um jovem de 28 anos da cidade de Venturosa, Pernambuco, que trabalha como queijeiro. Ele surpreende a todos com seu talento único: correr de costas. Com uma dedicação ao atletismo há dez anos, ele já venceu 23 corridas na sua cidade. Ele aceitou um desafio do Balanço Geral e veio até São Paulo. No Parque Ibirapuera, Galeguinho desafiou a lógica ao percorrer 100 metros em menos de 14 segundos de costas, deixando corredores profissionais e amadores impressionados. Além disso, ele também enfrentou um novo desafio: correr em uma pista de atletismo profissional no Centro Olímpico de São Paulo, onde novamente deixou todos de queixo caído.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!