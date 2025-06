Quem são os advogados suspeitos de mandar matar clientes no interior paulista

A polícia passou a suspeitar dos advogados Hércules Barroso, de 48 anos, e Fernanda Morales, de 42 anos, pelo assassinato do casal José Eduardo, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61. Os dois foram encontrados mortos dentro de um carro em uma chácara em São Pedro, no interior paulista. Segundo a Polícia Civil, o casal de advogados teria enganado os idosos por mais de 10 anos com processos judiciais falsos e custas processuais que nunca existiram. O acúmulo em pagamentos fraudulentos foi de R$ 3 bilhões.



