Reconstituição vai mostrar se Maicol teve ajuda para matar Vitória, diz advogado

Fábio Costa, advogado da família da jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), ressaltou em entrevista nesta quinta-feira (20) a importância da reconstituição do crime para descobrir possíveis cúmplices do suspeito preso. A afirmação vai na contramão do que sustenta o delegado Fábio Luiz, que acredita que não há necessidade da reconstituição. Na confissão, o suspeito disse que agiu sozinho e que não torturou a jovem, tendo supostamente a matado dentro do carro. A defesa de Maicol pretende pedir anulidade da confissão sob alegação de que ele teria sofrido agressão psicológica no interrogatório, o que, caso provado e confirmado, pode culminar na prisão do delegado que fez o interrogatório.



