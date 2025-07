Regina Casé e amigos fazem homenagens a Preta Gil durante velório da cantora

Regina Casé chegou ao velório de Preta Gil no início da tarde desta sexta-feira (25), acompanhada da filha Benedita. As duas cumprimentaram a família e prestaram homenagens à cantora. A cerimônia ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e reúne familiares, amigos e artistas. Entre os presentes, estavam a cantora Ludmilla e o ator Caio Blat.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!