Reportagem do Dia: Assassino de Mércia Nakashima move ação contra irmão da vítima por calúnia

Quinze anos após o assassinato de Mércia Nakashima, Mizael Bispo, condenado pelo crime, ingressou com uma ação judicial contra Márcio Nakashima, irmão da vítima. Mizael alega ter sido caluniado por Márcio, que afirmou publicamente que ele estaria advogando ilegalmente e mantendo um relacionamento com uma mulher casada. Márcio, que atualmente é deputado estadual, mantém suas declarações e acusa Mizael de crimes contra a honra. A OAB confirmou que Mizael foi excluído de seu quadro em 2023. O processo corre na Justiça e reacende um caso que chocou o país em 2010.



