Reportagem do Dia: Funcionária de mercado acusa colega de trabalho de importunação sexual

Uma funcionária de um mercado acusa um segurança, que é colega de trabalho dela, de importunação sexual. O caso aconteceu na zona sul de SP. A mulher disse que o suspeito mostrou as partes íntimas quando ela foi passar por uma revista, no fim do expediente. Ela ficou apavorada com o comportamento do homem, que foi contratado para deixa-la segura. A funcionária procurou a polícia e prestou queixa; o segurança, que trabalhava para uma empresa terceirizada, foi demitido.



