Reportagem do Dia: Mães denunciam que filhos sofreram maus-tratos em atendimentos em hospital de SP

Mães de crianças com transtorno do espectro autista denunciaram profissionais de um hospital na Mooca, na zona leste de SP. Gravações de áudio mostram psicólogas e terapeutas debochando das crianças. Em uma das gravações, é possível ouvir uma profissional sugerindo colocar pimenta na mão de um dos pacientes. Quatro funcionárias denunciadas foram demitidas do hospital.



