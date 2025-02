RJ: mãe passa mal, desmaia em farmácia e criança deixada no carro precisa ser resgatada

Um menino de 4 anos foi resgatado de um carro que estava trancado em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Um policial precisou quebrar o vidro da janela para abrir a porta. A criança ficou dentro do veículo, num calor de mais de 30°C, por pelo menos 30 minutos e já estava perdendo os sentidos. Segundo as informações, a mãe passou mal e, ao buscar ajuda em uma farmácia, acabou desmaiando.