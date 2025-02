Rota faz operação policial contra crime organizado em Paraisópolis, zona sul de São Paulo

Nesta segunda-feira (24), a Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, fez uma operação em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo. Após uma denúncia anônima, a polícia encontrou grande quantidade de drogas escondida em um carro-cofre, com compartimentos desmontáveis. O casal que estava no carro foi preso. Após a inspeção no carro, os policiais permaneceram investigando o local e encontraram um abrigo trancado que escondia grandes quantidades de drogas, armamentos pesados, munições, coletes balísticos e granadas. O homem que estava no abrigo também foi preso em flagrante. Os três detidos foram levados para a sede da Polícia Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!