Rua fica conhecida como ‘ladeira do tombo’ após registrar diversas quedas na Grande São Paulo

Conhecida como “ladeira do tombo”, uma rua em Osasco, na Grande São Paulo, tem causado transtornos constantes a quem passa por ali. Motociclistas, ciclistas e pedestres escorregam com frequência no trecho, que ficou famoso por registrar diversos tombos, mesmo em dias de tempo seco. A Prefeitura investiga o motivo da pista escorregadia e moradores cobram uma solução urgente para evitar novos acidentes.



