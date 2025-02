Ruas da zona oeste de São Paulo ficam debaixo d'água após chuva na madrugada deste sábado (1º)

Na Rua dos Americanos, na Barra Funda, a região oeste de São Paulo apresenta alagamentos após chuvas que começaram no final da tarde anterior. As casas foram invadidas pela água e um veículo branco ficou parado na rua com os faróis ligados. Moradores tentam reparar danos enquanto há expectativa de novas chuvas. A repórter Thaynara Figueiredo relata que a situação é de apreensão, com moradores tentando lidar com os prejuízos enquanto aguardam a redução das águas.