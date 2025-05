Saiba como agia o ‘Careca do INSS’, suspeito de intermediar fraude bilionária

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como ‘Careca do INSS’, está sob investigação por articular um esquema que desviou R$ 6,3 bilhões do INSS entre 2019 e 2024, afetando 1,7 milhão de aposentados. Ele teria acumulado um patrimônio de R$ 14 milhões em apenas três meses e utilizava diversas empresas para lavar dinheiro. A Polícia Federal apreendeu veículos de luxo, avaliados em mais de R$ 3 milhões. A Justiça bloqueou seus bens, e ele pode pegar até 21 anos de prisão por corrupção e outros crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!