Saiba quem era a professora de pilates que foi morta envenenada pelo marido

O médico Luís Antônio e sua mãe foram presos após a confirmação de que a professora de pilates Larissa foi envenenada com chumbinho. As investigações revelam que a sogra pediu o veneno a uma amiga, o que levantou suspeitas. O comportamento do marido, que postou fotos com declarações de amor após a morte da esposa, aumentou as suspeitas. Segundo amigos, Larissa havia se queixado de problemas no relacionamento antes de morrer. A polícia, que agora trata o caso como homicídio, investiga a possível cumplicidade entre mãe e filho, que devem passar por audiência de custódia enquanto provas adicionais são analisadas.



