Segundo delegado, Maicol dos Santos deve ser o único autor de todos os crimes do caso Vitória

Na coletiva de imprensa que aconteceu nesta terça-feira (18) após a confissão do suspeito Maicol dos Santos de autoria dos crimes do caso Vitória, o delegado Fábio Lopes Cenachi afirmou que o suspeito deve ter agido sozinho e ainda reiterou que não há sinais de relações sexuais nos exames. Ainda segundo o delegado, Maicol também não teria raspado os cabelos de Vitória, que caíram pelo estado de decomposição do corpo. Ele também descartou a ligação do caso Vitória com a morte de dona Edna, de 65 anos, que foi encontrada próximo ao corpo da jovem nas buscas.



