Série Paulo, O Apóstolo retrata a história completa do precursor do cristianismo

Paulo, O Apóstolo , a nova série que será exibida pela RECORD, promete conquistar o público. Pela primeira vez, a jornada completa do precursor do cristianismo vai ser contada em uma superprodução que traz detalhes históricos e emocionantes. O repórter Thiago Gardinali conversou com os atores que vão interpretar personagens decisivos na trama. Não perca, a série estreia nesta segunda-feira (7), às 21h.



