Sobrevivente de acidente entre ônibus e caminhão relembra momentos de terror: ‘Uma cena horrível’

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão em Franco da Rocha, Grande São Paulo, deixou dois mortos e 15 feridos. O acidente aconteceu quando o motorista do ônibus invadiu a contramão. José Francisco sobreviveu ao acidente no dia de seu aniversário. Ele estava na cabine do caminhão carregado com bomba de concreto que foi atingido pelo ônibus.