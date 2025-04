SP: empresário se desespera ao ver pelo celular que sua casa foi invadida por ladrão

Um empresário teve seu apartamento invadido enquanto participava de um evento. O vizinho alertou sobre a porta aberta. Câmeras de segurança mostraram um jovem que se passou por morador para entrar no prédio em São Caetano do Sul, ABC paulista. Ele arrombou o apartamento e levou joias e eletrônicos avaliados em quase R$ 40 mil. A síndica informou que medidas de segurança serão reforçadas após o incidente.



