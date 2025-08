SP: falsos entregadores pegam encomenda e fogem com os produtos

Em São Paulo, o golpe da entrega fantasma tem se tornado cada vez mais comum. Se trata de uma prática em que o entregador contratado por aplicativo pega a encomenda, marca a corrida como concluída e foge com o produto. A confeiteira Flávia Feitosa foi uma das vítimas do golpe. Ela fazia o envio de uma grande remessa encomendada do famoso doce morango do amor, de 27 unidades. No entanto, o entregador sumiu com os doces e deixou um prejuízo de R$ 675. A plataforma de entrega não se responsabilizou e ressarciu Flávia apenas pelo valor da corrida, de R$ 7,50.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!