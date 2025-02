Após o fim do casamento de 15 anos, José Maria Rodrigues Pereira começou a aterrorizar a família de sua ex-esposa, Vanessa. As ameaças acabaram na invasão da casa de sua ex-sogra em São Paulo, onde ele disparou sete tiros, ferindo a idosa no peito. Agora, a família vive com medo e torce para que o criminoso seja preso.