A Polícia Civil apreendeu, após denúncia anônima, um verdadeiro arsenal com armas e munições, na zona leste de São Paulo. As armas de grosso calibre pertenciam a um colecionador, que foi autuado em flagrante. Ele chegou a ameaçar pessoas na rua com uma das armas. Acompanhe os detalhes da operação na reportagem!