SP: porteiro vê furto da própria moto pela câmera de prédio na zona leste

O porteiro Leonardo Menezes, de 23 anos, teve a moto furtada em frente ao prédio onde trabalha, na zona leste de São Paulo. Ele assistiu ao roubo pelas câmeras de segurança do condomínio e até tentou correr atrás dos bandidos, mas não conseguiu alcançá-los. Além de um sonho, o veículo era uma necessidade. Sem a moto, o jovem, que mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, agora leva três horas para chegar ao trabalho. Com 24 parcelas do financiamento, Leonardo acabou ficando no prejuízo.