STF tem 5 a 1 para manter prisão de Robinho por estupro coletivo na Itália

O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do pedido de liberdade do ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por participação em um estupro coletivo na Itália. O placar atual é de 5 a 1 pela manutenção da prisão. Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia acompanharam o voto do relator Luiz Fux. Já Gilmar Mendes votou pela liberdade. O julgamento virtual deve terminar em 26 de novembro. Robinho cumpre pena em Tremembé desde março deste ano.