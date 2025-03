Suspeito de abusar sexualmente de menores de idade é preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo

Nesta terça-feira (4), a polícia prendeu um suspeito de cometer abuso sexual contra adolescentes na casa dele, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A denúncia informal foi feita, via telefone, por um dos adolescentes que estavam no local. Segundo o depoimento do adolescente, o suspeito Fernando Lessa, de 68 anos, foi até a Praia Grande (SP) com uma menina de 13 anos e outros dois adolescentes, de 14 e 16 anos, e depois os levou até Carapicuíba. Ele teria forçado as vítimas a consumir bebida alcoólica e a ter relações sexuais entre si. Na casa de Fernando, foram apreendidos CPUs, coletes balísticos e documentos que, segundo os agentes, provavelmente são falsos. As investigações continuam e uma denúncia formal será feita.



