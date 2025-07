Suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ é preso em São Paulo; prejuízo das vítimas é milionário

Um homem suspeito de aplicar o “golpe do amor” foi preso em São Paulo. Gustavo Peixoto se apresentava às vítimas, que conhecia por aplicativos de relacionamento, como um empresário de sucesso do ramo imobiliário. Só para uma das vítimas do golpista, o prejuízo deixado foi de R$ 4 milhões. De outra vítima, ele conseguiu tirar R$ 200 mil. Gustavo segue em prisão preventiva e a polícia acredita que mais vítimas possam surgir nas investigações.



