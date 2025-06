Suspeito de matar chefes do PCC é preso na zona leste de São Paulo

Renato Oliveira Mota, suspeito de ter assassinado dois chefes do PCC, foi preso pela polícia na Penha, zona leste de São Paulo. As vítimas seriam 'Gegê do Mangue' e 'Paca', duas lideranças da facção criminosa. Renato é parente de Carlos Ceará, outro nome influente no PCC, e é apontado pela polícia como o principal articulador dos homicídios. Em depoimento, Renato afirmou que contou com apoio financeiro e segurança da facção para permanecer escondido na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!