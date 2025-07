Suspeito de matar esposa com golpes de faca dentro de casa é preso na Grande SP

João Canuto Nunes foi preso em São Paulo acusado de matar sua companheira, Ana Lúcia Pereira, com golpes de faca no peito e pescoço. Ele foi encontrado em uma loja de peças próxima à delegacia que investiga o caso. Nunes já era procurado pela justiça por outro feminicídio e por abuso sexual de uma ex-companheira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!