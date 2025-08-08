Logo R7.com
Balanço Geral

Suspeito de matar homem em situação de rua em SP é preso com desenhos de símbolos nazistas

Desenhos com símbolos nazistas encontrados na casa de Douglas Pereira Cavalcanti levantaram suspeitas de crime de ódio

Balanço Geral|Do R7

Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi identificado como autor do homicídio de Elias Viana da Conceição, de 38 anos, ocorrido em Interlagos, em São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostrou Douglas atacando Elias com uma faca. Após o ataque, Douglas fugiu e permaneceu escondido até ser capturado pela polícia, confessando o ato, mas alegando legítima defesa. As imagens, no entanto, refutam essa versão. Desenhos com símbolos nazistas encontrados na casa de Douglas levantaram suspeitas de crime de ódio.

  • Homicídio
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

