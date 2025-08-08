Suspeito de matar homem em situação de rua em SP é preso com desenhos de símbolos nazistas

Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, foi identificado como autor do homicídio de Elias Viana da Conceição, de 38 anos, ocorrido em Interlagos, em São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostrou Douglas atacando Elias com uma faca. Após o ataque, Douglas fugiu e permaneceu escondido até ser capturado pela polícia, confessando o ato, mas alegando legítima defesa. As imagens, no entanto, refutam essa versão. Desenhos com símbolos nazistas encontrados na casa de Douglas levantaram suspeitas de crime de ódio.



