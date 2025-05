Suspeito de ter atirado em cabo da PM é baleado pela Rota na zona leste de São Paulo

O suspeito de ter atirado em um cabo da Polícia Militar na última quarta-feira (7) foi baleado pela Rota nesta quinta-feira (8) em Guaianases, zona leste de São Paulo. O cabo baleado segue em estado grave após ter sofrido um tiro de raspão na cabeça. O suspeito também está em estado grave. A polícia está com um grande efetivo e realiza buscas em casas da região para descobrir se há algum esconderijo do crime organizado.



