Suspeito imobilizado é agredido por policiais militares na zona sul de SP

Um jovem foi preso por suspeita de receptação e agredido por policiais militares durante uma abordagem na zona sul de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública informou que a ação não condiz com as diretrizes da Polícia Militar, o que resultou no afastamento dos três agentes envolvidos. Durante a abordagem, o jovem foi flagrado com uma motocicleta supostamente roubada e permanece à disposição da Justiça. Um inquérito foi instaurado para apurar a conduta dos policiais.



