Tatuagem e piercing ajudaram polícia a identificar o corpo da menina Vitória em Cajamar (SP)

O corpo de Vitória Regina, de 17 anos, foi encontrado na última quarta-feira (5). A jovem estava desaparecida desde a madrugada do dia 27 de fevereiro. Equipes da Guarda Civil Municipal tiveram a ajuda de cães farejadores para achar o corpo, que estava em uma área de mata. Uma tatuagem na perna e piercings no umbigo e nariz ajudaram na identificação.



