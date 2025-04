Temporal derruba dezenas de árvores na zona norte de São Paulo

Nesta quinta (10), em São Paulo , há alerta para a zona norte devido a raios e ventos fortes. Na Cidade Líder, vídeos mostram ruas alagadas pela intensa chuva. A Vila Antonieta registrou granizo, que pode danificar veículos. Em Osasco, o trânsito está complicado devido à água acumulada nas vias. A Defesa Civil recomenda que as pessoas permaneçam em casa devido à instabilidade do tempo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!