Thiago Gardinali saiu pelas ruas de São Paulo para ajudar as pessoas a encontrarem um par. Ele distribuiu maçãs do amor para aqueles que estão solteiros. Segundo o apresentador, todos aqueles que morderem a fruta vão ter sorte no amor. Confira!



