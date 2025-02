Traficante conhecido como 'Rei da Cocaína' é preso no RJ após mudar de aparência diversas vezes

Lindomar Reges Furtado, de 45 anos, foi preso em sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Considerado o maior traficante de cocaína do Brasil, Lindomar usava cirurgias estéticas para mudar sua aparência e identidades falsas para despistar as autoridades. Após uma fuga cinematográfica no Paraguai, ele foi capturado durante a operação Turfe, que investigava o tráfico internacional de drogas. Com ele, foram encontrados R$ 55 mil em espécie e joias. Sua esposa se entregou à Polícia Federal e está em liberdade monitorada.