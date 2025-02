Traficante de drogas e armas envolvida em mais de cem homicídios é presa na zona leste de SP

Jasiane Texeira, criminosa envolvida em mais de cem homicídios e considerada uma das maiores traficantes de armas e drogas do Brasil, foi presa na zona leste de SP. Conhecida como ‘Dama de Copas do Baralho do Crime’, ela já foi condenada a 14 anos de prisão pela morte de um agente penitenciário. Josiane estava foragida há anos e, no momento da prisão, estava com R$ 66 mil em espécie e folhas de anotações criminais.