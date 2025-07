Três homens vestidos de policiais invadem casa e executam brasileiro com 31 tiros no Paraguai

Três homens vestidos como policiais invadiram uma casa e executaram um brasileiro foragido da Justiça com 31 tiros no Paraguai. Ademir de Borba, de 50 anos, conhecido como ‘Gordinho’, vivia escondido em uma casa simples na cidade de Yby Yaú. Ademir era foragido da Justiça brasileira e vivia no Paraguai com um documento falso, no nome de Lucas Garay Lima, de 62 anos. A polícia investiga o caso como um acerto de contas ligado ao crime organizado.



