Turista argentino é baleado durante briga por vaga de estacionamento em Búzios

Na orla de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, um turista argentino foi baleado durante uma disputa por vaga de estacionamento. Agostinho Frederico, 31 anos, estava com três amigos quando foi atingido no ombro. Após ser levado ao hospital local e passar por cirurgia, ele foi transferido em estado grave, porém estável, para um hospital estadual em Araruama. A Polícia Civil identificou o atirador, localizou seu carro e uma arma, mas ele ainda segue foragido. O caso continua sob investigação.



