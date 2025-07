Turista é resgatado por helicóptero no pico de uma das montanhas mais altas do Brasil

Um turista foi resgatado por um helicóptero no pico de uma das montanhas mais altas no Brasil. O homem estava no topo do Pico da Bandeira, no Espírito Santo, e tinha início de hipotermia. O local tem temperaturas baixas extremas. Logo em seguida ele recebeu tratamento médico e foi liberado. Já em Minas Gerais, uma mulher chamada Daiane Marques, de 36 anos, caiu de uma altura de 100 metros e morreu enquanto praticava rapel na Pedra do Elefante. Os casos acenderam um alerta sobre os riscos do turismo de aventura no país.



