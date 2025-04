Universitária que estava desaparecida é encontrada morta em estacionamento na zona leste de SP

A estudante de turismo Bruna Oliveira da Silva, que estava desaparecida desde o último domingo (13), foi encontrada morta em um estacionamento na zona leste de São Paulo. O estado do corpo não permitiu determinar se a morte foi violenta. Bruna havia trocado mensagens com o namorado, Igor Salles, antes de desaparecer. Nelas, dizia que iria para casa a pé, pois estava sem dinheiro. Igor então fez duas transferências para que ela pudesse pagar um carro por aplicativo. Depois disso, enviou outras mensagens, que nunca foram respondidas.



