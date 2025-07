Valeta na rua causa acidentes durante perseguições policiais na zona norte de São Paulo

Uma viatura da Rota tentava alcançar uma moto quando capotou e voou para cima de um carro no bairro Rio Pequeno, na zona norte de São Paulo. Uma mulher que estava na calçada foi empurrada e acabou prensada na parede. Na mesma rua, aconteceu outro acidente durante uma perseguição, no qual uma viatura descontrolada atropelou um adolescente. O motivo para tantos acidentes é uma valeta para escoar a água da chuva no asfalto. A rua virou rota de fuga dos criminosos, e as perseguições com acidentes preocupam os moradores.



