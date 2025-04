VAR do Balanço: Sálvio Spínola e Eleandro Passaia analisam lances do futebol de várzea brasileiro

Sálvio Spínola, comentarista de arbitragem, e o apresentador Eleandro Passaia, do Balanço Geral, analisaram lances de arbitragem do futebol de várzea brasileiro. Os lances mostram erros e acertos dos árbitros desta modalidade não profissional de futebol, desde marcações exageradas de reversões e pênaltis até aplicação de regras que existem, mas não são conhecidas pelos jogadores. Além disso, claro, nota-se a habilidade dos jogadores da várzea do futebol brasileiro.



