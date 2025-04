VAR do Balanço: Você sabe as regras para um impedimento?

Você sabe mesmo o que é impedimento no futebol? A telespectadora Claudete, da zona leste de São Paulo, mandou a dúvida e o VAR do Balanço entrou em campo para responder. O time Primeiro de Maio, de São Bernardo do Campo, enviou um lance real da várzea: jogador dentro da área, bola na rede... e agora? Gol legal ou posição irregular? Com o apoio do telão, a análise mostra de forma clara como funciona a regra que ainda confunde muita gente. Confira!



