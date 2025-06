Vazamento de gás causa explosão em empresa de recicláveis em São Bernardo do Campo (SP)

Uma explosão em uma máquina de reciclagem na estrada Fukutaro Yida, no bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo, deixou três pessoas feridas. O incidente ocorreu após um vazamento de gás. Os bombeiros, atuando rapidamente, enviaram inicialmente cinco viaturas ao local e posteriormente mais quatro para assegurar o controle da situação.



