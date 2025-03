Veículo blindado da prefeitura joga água em multidões e acaba com pancadões em Itaquaquecetuba (SP)

O veículo blindado "Tempestade" tem sido usado para acabar com os pancadões em Itaquaquecetuba (SP). O caminhão conta com quatro câmeras de segurança e é guiado por cinco agentes municipais. Com seu potente jato d'água que alcança 50 metros, ele dispersa frequentadores e facilita a recuperação da tranquilidade local. Em uma pesquisa do RealTime Big Data com moradores da cidade, 91% dos entrevistados concordam com a política da prefeitura de combater os pancadões.



